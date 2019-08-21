Herkesin hayranlıkla baktığı bir meslek yapıyor! Mühendisliği bıraktı...

İrlandalı maceraperest gezgin Allan Dixon, ülkesinde pek çok doğa içerikli yayında fotoğrafçı ve kameraman olarak çalıştıktan sonra, içindeki hayvan sevgisini seyahat tutkusuyla birleştirip kendini yollara atmış. 2012 yılında 'Avustralya'nın En İyi Mesleği' yarışmasına katılıp birinci olan İrlandalı Allan Dixon, kendisini gerçek bir "Dr. Dolittle" olarak tanımlıyor. Bilgisayar mühendisliği eğitimi almasına rağmen film ve fotoğraf tutkusunun peşinden koşan 29 yaşındaki Dixon, Avustalya'nın doğal güzelliklerini çekerek geçimini sağlama konusunda karar alır. Dixon'un işi, dünyayı dolaşıp hayvanlarla selfie çekmek.