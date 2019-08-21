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Herkesin hayranlıkla baktığı bir meslek yapıyor! Mühendisliği bıraktı...

Allan Dixon, çok sayıda kişinin hayranlıkla bakacağı bir mesleğe kendini adadı. Bir mühendis olan Dixon'un yeni işi dünyayı dolaşmak ve hayvanlarla selfie çekmek. İşte 33 yaşındaki İrlandalı gezgin Allan Dixon’un objektifinden hayvan selfieleri.

Giriş Tarihi: 21.8.2019 10:07
Herkesin hayranlıkla baktığı bir meslek yapıyor! Mühendisliği bıraktı...

İrlandalı maceraperest gezgin Allan Dixon, ülkesinde pek çok doğa içerikli yayında fotoğrafçı ve kameraman olarak çalıştıktan sonra, içindeki hayvan sevgisini seyahat tutkusuyla birleştirip kendini yollara atmış. 2012 yılında 'Avustralya'nın En İyi Mesleği' yarışmasına katılıp birinci olan İrlandalı Allan Dixon, kendisini gerçek bir "Dr. Dolittle" olarak tanımlıyor. Bilgisayar mühendisliği eğitimi almasına rağmen film ve fotoğraf tutkusunun peşinden koşan 29 yaşındaki Dixon, Avustalya'nın doğal güzelliklerini çekerek geçimini sağlama konusunda karar alır. Dixon'un işi, dünyayı dolaşıp hayvanlarla selfie çekmek.

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Herkesin hayranlıkla baktığı bir meslek yapıyor! Mühendisliği bıraktı...
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