Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Husiler Yemen'de ABD'ye ait İHA düşürdü

Husiler 'de 'ye ait İHA düşürdü

'deki Husiler, Zemar kentinde, 'ye ait MQ9 tipi bir insansız hava aracı (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

Giriş Tarihi: 21.8.2019 14:41 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 14:51
Husiler Yemen'de ABD'ye ait İHA düşürdü

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait SABA haber ajansında yer alan açıklamasında, ABD'ye ait MQ9 tipi İHA'nın Yemen'de üretilen ve yakın zamanda kamuoyuna tanıtılacak olan bir füzeyle düşürüldüğünü ifade etti.

Seri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine seslenerek, Yemen hava sahasının eskiden olduğu gibi ihlal edilemeyeceğini, bu adımı atmadan önce çok düşünmeleri gerektiğini belirtti.

"Düşman" uçaklarını etkisiz hale getirme kapasitelerinin arttığına işaret eden Seri, ilerleyen günlerde büyük sürprizlerin yaşanacağını açıkladı.

Öte yandan, görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, koalisyon güçlerine ait uçaklar Zemar kentindeki Husilere ait noktalara 3 hava saldırısı düzenledi.

Husiler ya da koalisyon güçlerinden saldırıyla ilgili açıklama yapılmadı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ateşe verilişinin 50. yılında Mescid-i Aksa hala yangın yeri!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Husiler Yemen'de ABD'ye ait İHA düşürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN