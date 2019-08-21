Meksika'da kaçak göçmenlerin saklandığı eve baskın

Meksika Kamu Güvenliği Departmanından yapılan açıklamada, ABD'li yetkililerden alınan bilgi üzerine harekete geçen polisin, Reynosa şehri yakınlarındaki sınır kasabasında, göçmen kaçakçıları tarafından kullanılan bir eve baskın düzenlediği bildirildi.

Operasyonda, evde saklanan 75 Orta Amerikalı göçmenin bulunduğu ve bunlardan 26'sının çocuk olduğu belirtilerek, bu kişilerden çoğunun Honduras, diğerlerinin ise Guatemala, El Salvador ve Nikaragua'dan geldiği ifade edildi.

Göçmenlerin, ülkelerine geri gönderilmek üzere Meksika Ulusal Göç Enstitüsüne teslim edildiği kaydedildi.

MEKSİKA SINIRINDAKİ GÖÇMEN KONVOYU

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu, geçen yıl aralıkta Meksika topraklarında ilerleyerek, kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri bulunmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.