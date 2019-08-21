Sardunya’dan kum çalan çifte hapis yolu

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İtalya'nın plajlarıyla ünlü Sardunya Adası'ndan aldıkları 40 kilo kumla yakalanan bir Fransız çiftin altı yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. Adı açıklanmayan çift, Chia plajından pet şişelere doldurdukları kumları hatıra olarak yanlarında götürmek istediklerini ve suç işlediklerini bilmediklerini söyledi. Polis yetkilileri ise plajlarda farklı dillerde uyarılar yer aldığını belirtti. Çiftin Porto Torres limanından Fransa'nın Toulon kentine giden bir arabalı vapura binmek üzereyken yakalandığı açıklandı. 2017'de çıkarılan bir yasayla plajlardaki kum, çakıl ve deniz kabukları kamu malı kapsamına alınmıştı. Yasada bu suç için 3 bin euro para ve bir ile altı yıl arasında hapis cezası öngörülüyor. İtalyan polis yetkilileri, Sardinya kumunun internette yasa dışı olarak ticaretinin yapıldığına dikkat çekti. Bir polis yetkilisi CNN Televizyonu'na "Sardinya halkı, deniz kabukları ve kum çalan turistlere karşı çok öfkeli. Çünkü bu gelecek nesillerin malını çalmak demek. Ayrıca bu hırsızlık, hassas çevremizi riske atıyor" dedi.