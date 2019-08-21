Trump, Danimarka ziyaretini erteledi

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı satın alma fikrine Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in tepki göstermesinin ardından ülkeye yapacağı ziyareti iptal ettiğini duyurdu. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Danimarka, inanılmaz halkıyla çok özel bir ülke. Ancak Başbakan Mette Frederiksen'in Grönland'ın satışını tartışmakla ilgilenmeyeceği yorumuna dayanarak, iki hafta içinde yapılması planlanan toplantımızı başka bir zamana erteliyorum" dedi. Danimarka başbakanının bu yorumunun hem de ABD ve Danimarka için büyük miktarda harcama ve emek tasarrufu sağladığını belirten Trump, "Bunun için ona teşekkür ediyorum ve gelecekte toplantımızı yeniden planlamayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Danimarka'yı ziyaret edeceği ve ülkenin Başbakanı Mette Frederiksen ile Başkent Kopenhag'da bir araya gelecekleri daha önce Beyaz Saray tarafından duyurulmuştu.

ABD medyası, Trump Danimarka'ya bağlı özerk statüdeki Grönland'ı satın alma niyetinin olduğunu iddia etmişti. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump'ın Grönland'ı satın alma fikrine tepki göstererek "absürt" olarak nitelendirmişti.