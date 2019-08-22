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Akılalmaz olay! 8 yaşındaki çocuk araba kaçırdı! 140 km hızla...

'da akılalmaz olay! 8 yaşındaki çocuk gece yarısı ailesinin arabasını kaçırıp saatte 140 km hız yaptı.

Giriş Tarihi: 22.8.2019 12:47 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 12:51
Akılalmaz olay! 8 yaşındaki çocuk araba kaçırdı! 140 km hızla...

Polis, adı açıklanmayan çocuğu A44 otobanında, Dortmund yolu üzerindeki bir cepte yardım beklerken buldu. Çocuğun arabanın dörtlülerini yakıp aracın arkasına tehlike üçgenini koyduğu belirtiliyor.

Polis, çocuğun bulunduktan sonra "Biraz araba sürmek istedim" dediğini ve sonra da ağlamaya başladığını açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Soest polisine göre çocuğun annesi gece 00.25'te çocuklarının VW Golf otomatik arabalarını alarak kaçtığı ihbarında bulundu.

Daha önce trafiğe kapalı alanda araba sürdüğü, çarpışan araba ve go-kart kullandığı belirtilen çocuk 01.15'te bulundu. Çocuk polise hız yaptığı için rahatsızlandığını söyledi.

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Akılalmaz olay! 8 yaşındaki çocuk araba kaçırdı! 140 km hızla...
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