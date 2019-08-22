Çin ile F-16 krizi

BUGÜN NELER OLDU

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Tayvan'a 8 milyar dolar değerinde 66 F-16 Blok 70 tipi uçağının satışına onay verdiği bildirildi. ABD yönetiminin daha önce doğrudan Tayvan'ı muhatap alması Çin ile ABD arasında diplomatik gerilime neden olmuştu. ABD, 1972'den bu yana Tayvan'ı resmiyette Çin'in bir parçası olarak tanıyorken, 1979'da geçirilen Tayvan'la İlişkiler Yasası kapsamında da Tayvan ile resmi olmayan ilişkisini sürdürüyor. Çin yönetimi de Tayvan'a F-16 satan ABD'li şirketlere yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.