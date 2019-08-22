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, abluka altındaki Şeridi'nde Hamas'a ait birçok askeri noktaya düzenledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 09:26
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait birçok askeri noktayı hedef aldığını duyurdu.

Açıklamada, saldırının, Gazze'den İsrail'e atılan ve yerleşim yeri yakınlarına düşen rokete karşılık gerçekleştirildiği kaydedildi.

Adraee, dün akşam saatlerinde de Gazze'den İsrail'e roket atıldığını ve buna karşılık Hamas'a ait bir askeri noktanın vurulduğunu bildirmişti.

Gazze'den ise roket atışının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
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