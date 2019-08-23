Bu ne hız çocuk!

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da 8 yaşındaki bir çocuk, gece ailesinden kaçırdığı arabayla otobanda saatte 140 kilometre sürat yaptı. Soest polisine göre ismi açıklanmayan çocuğun annesi gece 00.25'te çocuklarının arabalarını alarak kaçtığı ihbarında bulundu. Çocuk 01.15'te A44 otobanında, Dortmund yolu üzerindeki bir cepte yardım beklerken bulundu. Çocuğun arabanın dörtlülerini yakıp aracın arkasına tehlike üçgenini koyduğu belirtiliyor. Polis, çocuğun bulunduktan sonra "Biraz araba sürmek istedim" dediğini ve sonra da ağlamaya başladığını açıkladı.