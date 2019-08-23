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İçerisi dumanla dolan yolcu uçağı acil iniş yaptı: 7 yaralı

’nin Oakland kentinden havalanan yolcu uçağının kabin ve kargo bölümü, Hawai Honolulu Havaalanı yakınlarında dumanla doldu. Uçak, Honolulu Havaalanı’na acil iniş yaptı. Uçaktaki 7 kişi yaralandı

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 09:38
İçerisi dumanla dolan yolcu uçağı acil iniş yaptı: 7 yaralı

ABD'nin San Francisco şehrindeki Oakland Uluslararası Havaalanı'ndan, Hawaii eyaletine giden yolcu uçağının kabin ve kargo bölümü duman doldu. Hawaii eyaletindeki Honolulu Havaalanı'na acil iniş yapan uçaktaki 7 kişi yaralandı.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, "Uçağın sol motorundaki sızdırma önleyen parçalardan birinin arızalanması sonucu uçağın yağının sıcak parçalar ile temas ettiğini, bunun sonucunda kabin ve kargo bölümünün dumanla dolduğunu anladık" ifadeleri kullanıldı.

Uçakta olay anına tanık olan yolculardan Lucky Cara, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Korkmuştum. Her şey daha kötüye gitmeye devam ediyordu. Birkaç kişi ağlıyordu ama sakinleştirildiler" dedi.

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İçerisi dumanla dolan yolcu uçağı acil iniş yaptı: 7 yaralı
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