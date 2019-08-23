İngiltere terör örgütüne arabuluculuk yapıyor

BUGÜN NELER OLDU

FRANSA'DAN sonra İngiltere de terör örgütü YPG/ PKK ile muhalif Kürtler arasında arabuluculuk için adım attı. Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) kaynaklarından alınan bilgiye göre, İngiltere, Fransa'nın YPG/PKK ile Suriyeli muhalif Kürtlerin meşru temsilcisi sayılan ENKS arasındaki sorunları çözme girişiminin sonuç vermemesi üzerine devreye girdi. Fransızlar temmuz başında, ENKS'li temsilcilerle bir araya gelmiş ve YPG/PKK ile "barıştırma" teklifinde bulunmuştu. ENKS, Fransız yetkililerin örgütün işgal ettiği bölgelerde ofis açma gibi önerilerini değerlendirdi ancak kendi aralarında uzlaşıya varamadı. Bunun üzerine önceki gün İngiliz bir heyet, ABD'nin yönlendirmesi üzerine aynı konuyu görüşmek için Kamışlı'ya gitti. İngiliz yetkililerin temaslarının sürdüğü, ENKS'nin tutumunun, heyetin sunacağı önerilerin uygulanabilirliğine bağlı olduğu belirtildi.