Şam’dan yeni provokasyon

Suriye'de Beşar Esad rejime bağlı uçaklar İdlib'in Tel Tukan bölgesi güneyinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 8 numaralı Gözlem Noktası'nın 7,5 kilometre güneybatısındaki bölgeyi vurdu. Gözlem Noktası'nda ve TSK personelinde bir hasar ve zaiyatın olmadığı öğrenildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdlib bölgesinde Rusya Federasyonu ile yapılan mevcut mutabakat ve anlaşmalara aykırı olarak Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen ve sivillerle masum insanlara büyük zararlar vererek giderek insanlık dramına dönüşen operasyonlar, Rusya Federasyonu makamlarına yapılan tüm uyarılara rağmen devam ediyor. Rejim, 19 Ağustos'ta 8 nolu noktanın güneyindeki Morik'te bulunan 9 nolu noktaya intikal esnasında TSK konvoyuna hava saldırısı düzenlenmiş, 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştı.

DÖRT GÜNDE EN AZ 60 BİN SİVİL

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova "İdlib'de hem teröristlerle mücadele etmeyi hem de sivillerin güvenliğini sağlamayı amaçlayan tüm anlaşmalara sıkı şekilde uymanın önemli olduğunu" söyledi. Rejim, Rusya'nın ve İran destekli yabancı terörist grupların yardımıyla son 10 gündür İdlib'in güneyinde ilerliyor. Sivilleri taşıyan araçların akışının sürekli devam ettiğini kaydederken, kurtarma ekiplerinde çalışanlar pazar-perşembe günleri arasında en az 60 bin insanın bölgeden kaçtığını söyledi. Söz konusu bölgeden 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana 1 milyona yakın sivil Suriye-Türkiye sınırı hattına göç etti. Saldırıların Maaretinuman ve Serakib ilçelerine yayılması halinde yerinden edilenlerin sayısının 1,5 milyona ulaşabileceğini belirtiliyor.

HAYALET KENTE DÖNDÜ

ESAD rejimi, yaklaşık 2,5 yıl önce kimyasal silah katliamıyla gündeme gelen Han Şeyhun kentini, Rusya'nın yardımıyla şehirde hiç sivil kalmaması pahasına ele geçirdi. Nisan 2017'de kimyasal silahla 100 kişiyi öldürdüğü Han Şeyhun kentini, Rusya'nın da yardımıyla hayalet kente çevirdi. Yaklaşık 112 bin sivilin yaşadığı ilçe, şubat ayından bu yana yoğunlaşan saldırılar neticesinde tümüyle boşaldı.