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’ın göçmenleri zorla gönderdi

Giriş Tarihi: 23.8.2019
EDİRNE'NİN Uzunköprü ilçesinde yakalanan 92 düzensiz göçmenin, Yunanistan tarafından zorla Türkiye'ye geri gönderildiği iddia edildi. Sınırda görevli askerler Eskiköy'de önceki gece Cezayir, Fas, Özbekistan, Filistin, Irak, İran, Nepal ve Mısır uyruklu toplam 92 kişiyi farklı saatlerde yakaladı. Düzensiz göçmenlerin, Yunanistan'a geçtikten sonra zorla Türkiye'ye geri gönderildikleri ileri sürüldü. Güvenlik kaynakları, Yunanistan sınır güçlerinin son aylarda yakaladıkları düzensiz göçmenleri Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve BM İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ne aykırı olarak, Meriç üzerinden zorla geri gönderdiklerini belirtti. AA
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Yunanistan’ın göçmenleri zorla gönderdi
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