'Birleşik Müşterek Harekat Merkezi' ile ilgili canlı yayında flaş değerlendirmeler!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı. Birinci safhayla ilgili sahada uygulamalara geçildi." dedi. Konuyla ilgili olarak A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ önemli değerlendirmelerde bulundu.

Başbuğ: "Sıcak ama olması gereken bir gelişmeyi yaşıyoruz. Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulmaya başlanmış olması tüm güvenlik koridorlarıyla ilgili çok önemli safhanın geçilmiş olması demektir. Bundan sonraki süreç çok daha olumlu hızlı ve olması gerektiği gibi işleyecektir demiştik. Yaşadığımız açıklamalar teyit ediyor" ifadelerini kullandı.