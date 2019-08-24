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Gizemli kafatası fok balığı çıktı

Giriş Tarihi: 24.8.2019
Gizemli kafatası fok balığı çıktı
İngiltere'deki Lincolnshire'da bir kumsala vuran ve göz yuvaları yok gibi görünen gizemli kafatası ilgi uyandırdı. Ne tür bir hayvana ait olabileceğine dair tartışmalar alevlendi. Cebelitarık Noktası Ulusal Tabiat Koruma Alanı'nda (Gibraltar Point National Nature Reserve) keşfedilen kafatası köpeğini gezdirerek çöp toplayan kadın tarafından bulundu. Kadın, tüyler ürpertici kalıntının fotoğraflarını internette paylaştı. Doğa Tarihi Müzesi ve Grant Müzesi'nden uzmanlar kafatasının bir fok balığına ait olduğunu açıkladı.
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Gizemli kafatası fok balığı çıktı
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