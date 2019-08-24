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’de bombalı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

'nin kentinde bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2019 15:56
İdlib’de bombalı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Rus ve rejim savaş uçaklarının hava saldırıları nedeniyle binlerce kişinin zorunlu göç ettiği İdlib'de, bomba yüklü motosiklette patlama meydana geldi. Öğle saatlerine Kusor Mahallesi'nde kalabalığın bulunduğu alanda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarına kaldırıldı.

Yeni bir olay yaşanmaması için siviller bölgeden uzaklaşırken, saldırının hangi örgüt tarafından yapıldığı araştırılıyor.

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İdlib’de bombalı saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
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