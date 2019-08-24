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, uzay istasyonuna zamanında ulaşamadı

?’nın ilk insansı robotunu taşıyan uzay aracının ’na (ISS) zamanında ulaşamadığı belirtildi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2019 10:00
Soyuz MS-14, uzay istasyonuna zamanında ulaşamadı

Rusya'nın ilk insansı robotunu taşıyan Soyuz uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) zamanında ulaşamadığı belirtildi.
Rus haber ajansı RIA Novosti'de yer alan habere göre, Rusya'nın ilk insansı robotu Fedor'u taşıyan Soyuz MS-14 uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) zamanında ulaşamadı. Yetkililer, Soyuz'un istasyona ulaşması için yeni bir girişimde bulunmasının mümkün olup olmadığını değerlendiriyor.

Soyuz MS-14 uzay aracı dün Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı ve Fedor'un istasyonda kalmasının yanı sıra kozmonotlara yardım edip, bilgi toplaması bekleniyordu.

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Soyuz MS-14, uzay istasyonuna zamanında ulaşamadı
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