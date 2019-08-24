YPG’den Arap gençlere işkence

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'nın Münbiç kentinde terör örgütü YPG/PKK'nın örgüte katılmadıkları gerekçesiyle iki Arap gence yaptığı işkencenin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, örgütten silah almayı kabul etmeyen gençlerin dakikalarca kırbaçlandığı görüldü. Münbiç'te kaydedilen görüntülerde terör örgütü YPG/PKK üyelerinin, örgüte katılmayan ve örgütten silah almak istemeyen Arap Al Damalha aşiretinden 2 gence işkence yaptığı görüldü. Kanlar içinde kalan iki gencin yardım çığlıklarına aldırış etmeyen teröristler, gençleri uzun süre kırbaçladı.ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgedeki üslerine yaklaşık 60 TIR'la lojistik destek amaçlı yeni sevkiyat gerçekleştirdi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde yaklaşık 60 TIR'lık konvoy, Suriye-Irak arasındaki Simelka sınır kapısından giriş yaptı. Konvoyda prefabrik evler, beton bloklar ve uzun araçlar olduğu görüldü.