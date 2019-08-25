İdlib ve çevresi kıyamet yeri gibi

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'de Esad rejimi muhaliflerin tek kalesi konumunda olan ve milyonlarca sivilin yaşadığı İdlib'de can pazarı sürüyor. İdlib'in Gerginliği Azaltma Bölgesi olarak ilan edilmesine rağmen havadan Rusya'nın karadan ise İran'ın desteklediği Şam rejiminin acımasız saldırıları sürüyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC, İdlib'de yaşananları ve bölgeden kaçmak zorunda kalanları haberleştirdi. Rusya destekli Esad rejiminin saldırılarından dolayı nisan ayından bu yana İdlib'de 500'den fazla sivilin öldüğü, 400 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı hatırlatılan haberde Birleşmiş Milletler'in "Eğer saldırılar devam ederse, günümüzün en büyük insanlık felaketine şahit olacağız" uyarısında bulunduğuna dikkat çekildi.BBC'ye konuşan Adbülkerim Arnoos isimli Suriyeli "Dünya neden yaşananlara sessiz? Suriyeliler'in öldürülmesinden neden mutlu oluyorlar" sorularını sorarak "Geride insanlık adına hiçbir şey kalmadı, İdlib'de olanlar tam anlamıyla kıyamet gibi" sözleriyle yaşadıkları felaketi aktardı. Kaçanların Hama'nın kuzeyine ya da İdlib'in güneyine ve Türkiye sınırına doğru gittikleri belirtilen haberde sözlerine yer verilen diğer bir Suriyeli Velid Al Rayya, "Türkiye sınırında kamplar kurduk. Ben burada kamp görevlisiyim. Sadece son 3 gün içinde 74 aile geldi" dedi. Haberde ayrıca İdlib çevresinde 3 milyon sivilin çatışmalardan dolayı sıkışıp kaldığına da dikkat çekildi.İletışımBaşkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Foreign Policy" dergisi için, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara yönelik politikasını anlatan bir makale kaleme aldı. Altun, "Bugüne kadar 102 bin Suriyeli sığınmacıya vatandaşlık veren, savaş mağdurları için 40 milyar dolar yardım yapan Türkiye'nin Suriyelileri sınır dışı ettiği iddiası saçmalıktan ibarettir" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin 2011 yılından itibaren yerlerinden edilen Suriyeliler için açık kapı politikasını benimsediğine dikkati çeken Altun, "Ülkemiz, yaklaşık 3,6 milyon sığınmacıya kapılarını açmıştır. Aynı dönemde Ürdün 1,4 milyon, Amerika Birleşik Devletleri ise sadece 18 bin kişi kabul etmiştir. Ülkemize gelen sığınmacılar, kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra sağlık ve eğitim gibi kamu hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilmektedir. Bu hizmetlerin sunulabilmesi amacıyla tüm sığınmacıların kayıtlı oldukları illerde ikamet etmeleri kuralı getirilmiştir" ifadelerini kullandı.ABDMerkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki telefon görüşmesinin hemen ardından Suriye'de "SDG" ismini kullanan YPG/ PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda bazı siperlerini yıktığını açıkladı. CENTCOM'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "SDG, 22 Ağustos'taki telefon görüşmesinden sonraki 24 saat içinde siperlerini yıktı" ifadesi kullanıldı. CENTCOM ayrıca fotoğraflar da yayınladı.