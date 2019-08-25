Nihayet bolsonaro

BUGÜN NELER OLDU

Yağmur ormanlarında rekor sayıya ulaşan yangınlara uluslararası tepkilerin büyümesi sonrası Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, orduyu yangınla mücadele için devreye soktu. Orduya görev veren Bolsonaro, diğer ülkelerden gelen tepkileri de eleştirerek, bu tür yangınların cezalandırıcı yaptırımlar için "bahane olarak kullanılamayacağını" savundu. Fransa ve İrlanda, Amazon yangınları ile ilgili harekete geçilmemesi durumunda, Güney Amerika ülkeleri ile kurulan ticaret anlaşmasını onaylamayacaklarını açıkladı.Brezilya'da Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün uydu görüntülerinden elde ettiği verilere göre bu yıl içinde yarısından fazlası Amazon bölgesinde olmak üzere 72 binden fazla orman yangını çıktı. Bu geçen yılın aynı dönemine göre yüze 84'lük bir artışı gösteriyor. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun iktidara gelmesinden sonra, çevre konusunda kesilen cezalar önemli oranda azaldı. Yerel gazeteler, bazı bölgelerde halkın, tarım arazisi elde etmek için "orman yangını günleri" düzenlemeye başladığını yazıyor. Çevreci gruplar da yangınları Bolsonaro hükümetinin Amazonlar'ı endüstriyel tarım, madencilik ve kerestecilikle ekonomik faaliyete açma politikasına bağlıyor.