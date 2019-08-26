Amazonlar yanıyor, Dünya ağlıyor

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Dünyanın en geniş tropikal bölgesi Amazonlar, yeterli önlem alınmaması ve gerekli müdahalelerin yapılmaması nedeniyle yanmaya devam ediyor. Dünya oksijeninin yüzde 20'sini üreten Amazonlar'da yıl başından bu yana 72 bin 843 yangın meydana geldi. Güney Amerika basınında çıkan haberlerde, şu ana kadar Bolivya'nın doğusunda yaklaşık 500 bin hektar orman ve otlak alanın kül olduğu belirtilirken, Brezilya'da kaç bin hektarın yangından etkilendiğine ilişkin açıklama yapılmadı. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun orduya yetki vermesiyle ülkedeki altı eyalet askeri yardım talebinde bulundu. Diğer yandan yangınlar Brezilya'dan Peru, Bolivya ve Paraguay'a da sıçradı.Greenpeace, sadece Brezilya'daki Amazon ormanlarında, 1970'ten bu yana insan kaynaklı tahribat sonucu Fransa'nın yüz ölçümünden daha büyük orman alanının yok olduğunu duyurdu. Dünya Kaynakları Enstitüsü Küresel Orman İzleme Örgütü (WRI) 25 Nisan 2019'daki raporunda, Amazon'da 2015'ten bu yana 800 bin hektar alanın tahrip edildiğini ifade etti. Çevre örgütleri, Bolsonaro'nun seçimlerden önce Amazon bölgesini tarım ve madencilik alanında geliştirme sözü vermek ve yangınları söndürmede yeterince mücadele etmemekle suçluyor.Amazon'daki yangının Dünya üzerindeki suyun yüzde 17 ila yüzde 20'sini risk altına alabileceği ifade ediliyor. Dünya oksijeninin yüzde 20'sini karşılayan Amazonlar, yeryüzü yağmur ormanlarının yarısından fazlasını oluşturuyor.