Arakanlılardan zulmü protesto yürüyüşü

BUGÜN NELER OLDU

Myanmar'daki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan binlerce Arakanlı Müslüman (Rohingya), iki yıldır kaldıkları kamplarda hakları için gösteri yaptı. Yaklaşık 50 bin Arakanlı, sakin bir protesto yürüyüşü düzenledi. Myanmar'da ordu ve Budist milislerin saldırılarında ölen Arakanlı Müslümanlarlar için yürüyüşte yapılan duaya katılanların çoğu hıçkırıklarla ağladı. Myanmar'ın bu ay geri dönüşüne onay verdiği 3 bin 500 Arakanlı Müslüman'ın hiçbiri, etnik temizlik tehdidi nedeniyle ülkeye dönmek istememişti.