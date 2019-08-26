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Arakanlılardan zulmü yürüyüşü

Giriş Tarihi: 26.8.2019
Arakanlılardan zulmü protesto yürüyüşü
Myanmar'daki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan binlerce Arakanlı Müslüman (Rohingya), iki yıldır kaldıkları kamplarda hakları için gösteri yaptı. Yaklaşık 50 bin Arakanlı, sakin bir protesto yürüyüşü düzenledi. Myanmar'da ordu ve Budist milislerin saldırılarında ölen Arakanlı Müslümanlarlar için yürüyüşte yapılan duaya katılanların çoğu hıçkırıklarla ağladı. Myanmar'ın bu ay geri dönüşüne onay verdiği 3 bin 500 Arakanlı Müslüman'ın hiçbiri, etnik temizlik tehdidi nedeniyle ülkeye dönmek istememişti.
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Arakanlılardan zulmü protesto yürüyüşü
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