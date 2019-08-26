Ticaret savaşında kritik gelişme! Trump'tan açıklama...

ABD Başkan Donald Trump, Çin'in dün gece ABD ticaret yetkilileriyle irtibat kurarak müzakere masasına geri dönmek istediğini belirtti. Trump ayrıca bunu dünya için çok olumlu bir gelişme olarak niteledi.

Trump G7 zirvesi sırasında yaptığı açıklamada Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i büyük bir lider olarak nitelendirdi ve anlaşma ve gerilimin yatışması isteğini memnuniyetle karşıladı.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ile Çin arasındaki arasındaki ticaret savaşı, iki ülkenin Cuma günü birbirlerinden ithal ürünlere ek gümrük vergileri getireceğini açıklamalarıyla keskin bir şekilde tırmandı.

PEŞ PEŞE KRİTİK AÇIKLAMALAR!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Çin'e ek gümrük vergileri uygulayacağını açıkladı.



Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Çin'in 75 milyar dolarlık ABD ihraç ürününe getirdiği ek gümrük tarifelerini artırmasını "siyasi" diye yorumlayan Trump, buna karşılık 1 Ekim'den itibaren 250 milyar dolarlık Çin ürününe getirilecek yüzde 25'lik gümrük vergisini yüzde 30'a yükselttiğini açıkladı.



Trump ayrıca kalan 300 milyar dolarlık Çin ihraç ürününe 1 Eylül'de uygulanmaya başlayacak yüzde 10'luk gümrük vergisinin yüzde 15'e çıkacağını belirtti.