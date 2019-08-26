Yunanistan’da ölü sayısı 10’a ulaştı

BUGÜN NELER OLDU

Sivrısinek ısırmasıyla bulaşan ölümcül Batı Nil Virüsü Yunanistan'da can almaya devam ediyor. Bu yıl içinde virüsten etkilenerek hastaneye başvuran 96 kişiden 10'u hayatını kaybetti. Ülke genelinde, İskeçe, Rodop, Kavala ve Selanik'in dahil olduğu birçok şehirde yeni yeni vakalar ortaya çıkarken, son bir haftada ise 2 kişi hayatını kaybetti. Virüs nedeniyle geçen yıl Yunanistan'da 316 vakadan 50'si hayatını kaybetmişti. Uzmanlar, halkın paniğe sürüklenmemesi ve gerekli tedbirleri alması çağrısında bulunuyor.