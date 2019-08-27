ABD'li senatörden Rusya'ya "vize iptali" tepkisi

ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, vize başvurusunu reddeden Moskova yönetimini eleştirdi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Murphy, Rusya tarafından uygulanan vize engeline ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

ABD-RUSYA NÜKLEER ANLAŞMASI SONA ERDİ

Kongre ziyareti kapsamında Rusya'ya gitmek için vize başvurusunda bulunduğunu belirten Chris Murphy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki geçen aylarda da yaşandığı gibi Rusya hükümeti ziyaretlerimize engel olarak, ülkeyi daha da yanlızlığa itiyor. Özellikle son zamanlarda bozulan silah kontrol anlaşmaları ve Vladimir Putin'in otoriter yönetimine yönelik ciddi iç muhalefeti göz önünde bulundurduğumuzda bu adım, iki ülke arasındaki kırılgan ilişkiler açısından oldukça vahim ve Rusya'nın diyaloğa açık olmadığının göstergesidir."

Açıklamada, iki ülkenin sahip olduğu nükleer silahlara da dikkati çeken Murphy, kendilerinin dünyanın güvenliğini sağlamak ve Washington ve Moskova arasındaki çatışmaları diyalog yoluyla engellemek gibi bir sorumluluklarının olduğunu da kaydetti.

RUHANİ: TÜM YAPTIRIMLAR KALDIRILIRSA DURUM DEĞİŞEBİLİR

AYNI HAFTADA 2'NCİ VİZE İPTALİ

Rusya, pazartesi günü Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson'ın da vize başvurusunu reddetmişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Johnson, ikili ilişkiler kapsamında Rus parlamenterler ile doğrudan görüşmek maksadıyla Rusya'ya gitmek istediğini, ancak Moskova'nın vize başvurusunu iptal etmek suretiyle "diplomatik bir oyun oynadığını" belirtmişti.