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yarın gündemi ile toplanacak

(), 'taki son hava saldırılarını değerlendirmek için yarın toplanacak. BM Irak Misyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, BMGK'nin Irak'taki son gelişmeleri ele almak üzere saati ile yarın sabah 10.00'da toplanacağı belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2019 17:00
BMGK yarın Irak gündemi ile toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Irak'taki son hava saldırılarını değerlendirmek için yarın toplanacak. BM Irak Misyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, BMGK'nin Irak'taki son gelişmeleri ele almak üzere New York saati ile yarın sabah 10.00'da toplanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, BM Irak Misyonu Sorumlusu Jeanine Hennis'in toplantıda Irak hakkında brifing vereceği aktarıldı.

Irak'ta Haşdi Şabi güçlerinin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr, Beled ve Kaim'deki üslere 19 Temmuz-25 Ağustos'ta hava saldırıları düzenlenmişti.

Haşdi Şabi, söz konusu saldırılarla ilgili İsrail'i suçlarken, Irak merkezi hükümeti de detaylı soruşturma yürütüldüğünü, yasalar çerçevesinde hareket edileceğini bildirmişti.

Irak Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada da Irak'ın egemenliğini hedef alan herhangi bir saldırı durumunda, tüm yasal ve diplomatik kanallara başvurularak konunun BMGK'ye taşınacağı duyurulmuştu.

Irak'ta başta terör örgütü DEAŞ'a karşı verilen savaştan dolayı büyük zarar gören bölgeler olmak üzere birçok alanda halen istikrar, güvenlik ve kamu hizmetleri konusunda sorunlar yaşanıyor.

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BMGK yarın Irak gündemi ile toplanacak
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