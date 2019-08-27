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, askeri uçakları devreye soktu

Giriş Tarihi: 27.8.2019
Brezilya, askeri uçakları devreye soktu
Brezılya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon ormanlarında devam eden yangının söndürülmesi için orduyu görevlendirdi. Brezilya Savunma Bakanlığı 44 bin askerin ülkenin Amazon bölgesindeki yangınları söndürme çalışmalarına katıldığını belirtirken, savaş uçakları yangınlara havadan söndürme operasyonu düzenliyor. Öte yandan Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Amazon bölgesinin korunması için, bu bölgenin dahil olduğu ülkelerin yağmur ormanlarını koruması için ortak bir anlaşmaya imza atması gerektiğini söyledi. Başta Brezilya olmak üzere Amazon yangınları Fransa'daki G7 zirvesinin de gündemindeydi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, G7 ülkelerinin Amazon Ormanları'nın yeniden ağaçlandırılması için Brezilya ile görüşeceğini bildirdi.
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Brezilya, askeri uçakları devreye soktu
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