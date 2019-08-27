Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Endonezya başkenti Borneo Adası’na taşıyor

başkenti ’na taşıyor

Giriş Tarihi: 27.8.2019
Endonezya başkenti Borneo Adası’na taşıyor
Endonezya hükümeti, başkent Cakarta'yı nereye taşıyacağına karar verdi. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Cava Adası'ndaki başkent Cakarta'nın, Borneo Adası'nda Doğu Kalimantan eyaletine taşınacağını açıkladı. Widodo, hükümet yetkilileri ve meclisin ortak kararıyla Cakarta'nın Doğu Kalimantan eyaletindeki Kuzey Penajam Paser ve kısmen Kutai Kertangera bölgesindeki alana taşıma kararı aldıklarını duyurdu. Başkentin taşınacağı bölgenin deprem ve heyelan gibi doğal afetler konusunda daha az risk taşıdığını belirten Widodo, taşınmayla Kalimantan eyaletinin kalkınacağını söyledi. Başkentte nüfusun giderek artması, altyapının geliştirilememesi, hava kirliliği, trafik ve temiz su sorununun yanı sıra kentin hızla su seviyesinin altına inmeye devam etmesi taşınmanın başlıca nedenleri arasında yer alıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Endonezya başkenti Borneo Adası’na taşıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN