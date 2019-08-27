Endonezya başkenti Borneo Adası’na taşıyor

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Endonezya hükümeti, başkent Cakarta'yı nereye taşıyacağına karar verdi. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Cava Adası'ndaki başkent Cakarta'nın, Borneo Adası'nda Doğu Kalimantan eyaletine taşınacağını açıkladı. Widodo, hükümet yetkilileri ve meclisin ortak kararıyla Cakarta'nın Doğu Kalimantan eyaletindeki Kuzey Penajam Paser ve kısmen Kutai Kertangera bölgesindeki alana taşıma kararı aldıklarını duyurdu. Başkentin taşınacağı bölgenin deprem ve heyelan gibi doğal afetler konusunda daha az risk taşıdığını belirten Widodo, taşınmayla Kalimantan eyaletinin kalkınacağını söyledi. Başkentte nüfusun giderek artması, altyapının geliştirilememesi, hava kirliliği, trafik ve temiz su sorununun yanı sıra kentin hızla su seviyesinin altına inmeye devam etmesi taşınmanın başlıca nedenleri arasında yer alıyor.