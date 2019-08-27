Hong Kong’da polisten gerçek mermi

BUGÜN NELER OLDU

Çin'ın Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolarda önceki gün 36 kişi gözaltına alındı. Polis göstericilere karşı ilk kez gerçek mermi ve TOMA kullandı. Gösterilerde 41 kişi yaralandı. Hong Kong Polis Gücü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, protestolar sonrası 29'u erkek, 7'si kadın 36 kişi gözaltına alındı. Dünkü gösterilerde göstericilerle polis arasında yaşanan arbede sonrası 41 gösterici yaralanırken, 15 polis de yaralanarak hastaneye sevk edildi.