İdlib’de katliam ve göç sürüyor

Beşar Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib kırsalındaki Beslaka, Mrat Harma ve İhsem köylerini bombaladı. Dünkü saldırıda aralarında bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Rus savaş uçakları, önceki gün ise İdlib kırsalındaki Tal Manas kasabasına saldırı düzenlemiş, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı İdlib'in güney kırsalındaki bölgelerden Türkiye sınırına doğru göç eden sivillere acil yardım paketi dağıttı. İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, İdlib'in Sarmada ilçesi civarında güney bölgelerinden kaçan aileleri karşıladıklarını belirtti.

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