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’da helikopter kazası: 2’si çocuk 7 ölü

Giriş Tarihi: 27.8.2019
İspanya’da helikopter kazası: 2’si çocuk 7 ölü
İspanya'nın doğusundaki Mayorka Adası'nda uçak ve helikopterin pazar günü havada çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Kazada helikopterde bulunan 2'si çocuk 5 kişi ile hafif uçaktaki 2 kişi öldü. Mayorka yerel yönetiminden yapılan açıklamada, Camino Viejo de Costix bölgesinde öğle saatlerinde bir hafif uçak ile helikopterin havada çarpıştıkları bildirildi. Yetkililer ilk bulgulara göre helikopterde bulunan 5 kişinin Almanya vatandaşı olduğunu söyledi. Uçakta hayatını kaybedenlerin ise İspanyol vatandaşı olduğu açıklandı. Kazanın olduğu yerdeki bazı evlerin çatısına ve bahçesine, helikopter ve uçak parçalarının düştüğü kaydedildi. DIŞ HABERLER
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İspanya’da helikopter kazası: 2’si çocuk 7 ölü
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