İsrail yanlısı ABD’den bir skandal daha

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin sorununu İsrail lehine ortadan kaldırmaya yönelik Yüzyılın Anlaşması'nın siyasi ayağını açıklamaya hazırlandığı bir dönemde, Washington'un üç ay önce imza attığı bir skandal daha tespit edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın mayısın sonuna doğru internet sitesinin tasarımını değiştirdiği, bu tarihten sonra da artık Ortadoğu'daki "ülkeler ve bölgeler" listesinde Filistin'e yer vermediği belirlendi. Söz konusu durum bir Twitter kullanıcısının paylaşıyla ortaya çıktı.Paylaşım sonrasında İsrail basını da ABD Dışişleri'nin Filistin'i listeden kaldırdığını yazdı. Bakanlık daha önce Filistin'e sitesinde "Filistin Yönetimi" ya da "Filistin Toprakları" ifadeleriyle yer veriyordu. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat ise duruma Twitter'daki paylaşımıyla tepki gösterdi. ABD'nin, İsrail'i listeden çıkarmasının ABD'nin değil, İsrail'in çıkarlarıyla ilgili olduğunu belirten Ureykat, "Gerçeği görmemeye karar vermek, bu gerçeğin varlığını ortadan kaldırdığınız anlamına gelmez" ifadesini kullandı. İsrail yerleşim poltikasına destek veren ABD Başkanı Trump, göreve geldiğinden bu yana Filistin konusunda İsrail çizgisini destekleyen pozisyon benimsemişti. Amerikan elçiliğini Kudüs'e taşıyarak kenti İsrail'in başkenti olarak tanımıştı.Başbakanı Benyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimine 300 yeni konut inşa edilmesi talimatı verdi. Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimine 300 yeni konut inşa edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiğini belirtti. İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.İSRAİL Dışişleri Bakanı Israel Katz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Türkiye'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerinin durdurulması için Dışişleri Bakanlığı'na bir dizi önlem paketi hazırlanması talimatı verdiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli bakanın ülkede 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi yaptığı küstah açıklamaya sert yanıt verdi. Çavuşoğlu, Twitter paylaşımında "İsrail'de seçim zamanı yine kirli bir oyun oynanıyor. İşgal altındaki Filistin'in başkenti Doğu Kudüs'te Filistinli kardeşlerimize yardım etmekten ve Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.