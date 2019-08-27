Kandil’e operasyonda PKK’lı Alman da ölmüş

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan Kandil yöresindeki elebaşıları, 2 yıl önce örgüte katılan Almanya vatandaşı Bager Nujiyan kod adlı Michael Panser'in (21) öldüğünü 8 ay sonra açıkladı. Terörist Michael Panser'in 14 Aralık 2018'de TSK'nın Kandil'e düzenlediği hava operasyonunda öldüğü belirtildi. Açıklamada daha önce ölen Andrea Wolf (Ronahi), Uta Schneiderbanger (Nudem), Jacob Riemer (Şiyar), Sarah Handelmann (Sara) adlı yabancı uyruklu teröristlerin örgüte önemli değerler kattığını söyledi.