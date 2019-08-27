Melania Trump’ın G7 stili gündem oldu! Melania Trump kimdir kaç yaşında nereli?

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi olan Melania Trump, G7 Zirvesi'ndeki kıyafetleri ile gündem oldu. Stili ile dikkatleri çeken First Lady, zirvedeki kıyafetleri için bir servet harcadı. Peki, Melania Trump kimdir? Melania Trump kaç yaşında nereli?

MELANİA TRUMP KİMDİR?

26 Nisan 1970 doğumlu olan Melania Trump 49 yaşında. Eski Yugoslavya'nın bir parçası olan şu anki Slovenya doğumlu olan Trump 2001 yılında ABD'de kalıcı oturma hakkına sahip oldu. 2006 yılında ABD vatandaşlığına geçen First Lady önceki yıllarda modellik ve tasarımcılık yaptı.