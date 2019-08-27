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Rahatsız olan komşular eve baskın yaptı! Rus kadın yüzlerce fareyle...

Rus kadının yaşadığı ev kan dondurdu! 'da bir evden kötü kokular ve ilginç seslere dayanamayan komşular eve baskın yapmaya karar verdi. Hep birlikte eve girdiklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 11:35
Rahatsız olan komşular eve baskın yaptı! Rus kadın yüzlerce fareyle...

'nın başkenti Moskova'ya bağlı Puşkino bölgesinde bir apartmanın 46 metrekarelik dairesinde oturan 55 yaşındaki yaşlı kadının evinden uzun zamandır ilginç sesler ve kötü kokular gelince komşuları tedirgin olmaya başladı.

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Rahatsız olan komşular eve baskın yaptı! Rus kadın yüzlerce fareyle...
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