Son dakika: S-400'de ikinci sevkiyat başladı

Kargo uçağı Ankara Kahramankazan'da bulunan Mürted Hava Üssü'ne iniş yaptı. S 400'lerin ilk filosunun Türkiye'ye intikali 12 Temmuz'da başlamış 13 gün sürdükten sonra 25 Temmuz'da sona ermişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S 400'lerin ikinci bölümünün sevkiyatının bugün başlayacağını dün Erzincan'da açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı2ndan yapılan açıklamada; "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara'ya intikaline bugün itibariyle başlandı. İntikal faaliyeti takriben bir ay sürecektir." denildi.

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