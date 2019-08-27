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Son dakika: 'de ikinci sevkiyat başladı

Rus yapımı hava savunma sisteminde, ikinci sevkiyat başladı. Sistemin parçalarını taşıyan Rus nakliye uçağı, 'daki 'na indi

Giriş Tarihi: 27.8.2019 13:00 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 13:04
Son dakika: S-400'de ikinci sevkiyat başladı

Kargo uçağı Ankara Kahramankazan'da bulunan Mürted Hava Üssü'ne iniş yaptı. S 400'lerin ilk filosunun Türkiye'ye intikali 12 Temmuz'da başlamış 13 gün sürdükten sonra 25 Temmuz'da sona ermişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S 400'lerin ikinci bölümünün sevkiyatının bugün başlayacağını dün Erzincan'da açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı2ndan yapılan açıklamada; "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara'ya intikaline bugün itibariyle başlandı. İntikal faaliyeti takriben bir ay sürecektir." denildi.

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Son dakika: S-400'de ikinci sevkiyat başladı
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