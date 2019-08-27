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Ukraynalı pilot için tören düzenlendi

Giriş Tarihi: 27.8.2019
Ukraynalı pilot için tören düzenlendi
İzmir'ın Karabağlar ilçesinde çıkan yangında görev alan ve kaldığı otelde ise kalp krizinden hayatını kaybeden helikopter pilotu Ukraynalı Yuri Bortnik (58) için tören düzenlendi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Bortnik'in cenazesi ülkesi Ukrayna'ya gönderildi. Karabağlar'da 18 Ağustos günü başlayan ve hemen yayılan orman yangını, Bortnik'in de katıldığı havadan ve karadan sürdürülen söndürme çalışmalarıyla 53 saat sonra kontrol altına alınmıştı. Bortnik, yangının kontrol altına alınmasından sonra Gaziemir'deki oteldeki odasında ölü bulunmuştu.
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Ukraynalı pilot için tören düzenlendi
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