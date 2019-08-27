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Uzayda işlenen ilk suç! Mağdur ilk kez konuştu: "Hayatımı zindan etti"

Uzayda işlenen ilk suç olarak tarihe geçen olayda mağdur konuştu! NASA, bir astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilen suç hakkında soruşturma başlattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.8.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 10:50
Uzayda işlenen ilk suç! Mağdur ilk kez konuştu: Hayatımı zindan etti

Geçtiğimiz haftalarda NASA'nın yaptığı bir açıklama gündeme bomba gibi düşmüştü.
ABD'li astronot Anne McClain'in boşanma davası açan eşi Summer Worden'ın banka hesaplarına girdiğini kabul etmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

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Uzayda işlenen ilk suç! Mağdur ilk kez konuştu: "Hayatımı zindan etti"
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