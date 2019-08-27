Uzayda işlenen ilk suç! Mağdur ilk kez konuştu: "Hayatımı zindan etti"
Uzayda işlenen ilk suç olarak tarihe geçen olayda mağdur konuştu! NASA, bir astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilen suç hakkında soruşturma başlattı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.8.2019 10:44Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 10:50
Geçtiğimiz haftalarda NASA'nın yaptığı bir açıklama gündeme bomba gibi düşmüştü. ABD'li astronot Anne McClain'in boşanma davası açan eşi Summer Worden'ın banka hesaplarına girdiğini kabul etmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.