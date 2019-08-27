Haberler Dünya Haberleri Uzayda işlenen ilk suç! Mağdur ilk kez konuştu: "Hayatımı zindan etti"

Uzayda işlenen ilk suç! Mağdur ilk kez konuştu: "Hayatımı zindan etti" Uzayda işlenen ilk suç olarak tarihe geçen olayda mağdur konuştu! NASA, bir astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilen suç hakkında soruşturma başlattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.8.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 10:50