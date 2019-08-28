3 öte gezegen keşfedildi

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GÖK bilimciler, 12 ışık yılı uzaklıkta Dünya'nın büyüklüğüne yakın 3 öte gezegen keşfetti. "Science Alert" internet sitesindeki habere göre araştırmacılar, Avrupa Güney Gözlemevi'nin (ESO) Şili'deki La Silla yerleşkesinde yer alan 3.6 metrelik teleskobu kullanarak Dünya'nın kütlesinin 1.4 ila 1.8 katı 3 kayalık öte gezegen keşfetti. 'Araştırmada, düşük kütleli cüce bir yıldızın yörüngesinde bulunan Dünya'ya 12 ışık yılı uzaklıktaki öte gezegenlerin, bir turu 3 ila 13 günde tamamladığı belirtildi. AA