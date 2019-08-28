ABD’den Netanyahu’ya koşulsuz destek

BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu arayarak, Lübnan'ın "savaş ilanı" uyarısına karşı ülkesinin İsrail'i destekleyeceğini söyledi. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn, İsrail savaş uçaklarının sınırdaki 3 noktayı bombalaması üzerine bunun "savaş ilanı" olduğunu söylemişti. Michel Avn, İsrail'in BMGK kararını çiğnediğine dikkat çekerek, "Egemenliğimizi, bağımsızlığımızı ve toprak bütünlüğümüzü savunma hakkına sahibiz" dedi. Bölgede tansiyonun yükselmesi üzerine ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Netanyahu ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Pence sosyal medyada üzerinden yaptığı açıklamada, "Başbakan Netanyahu ile harika bir görüşme yaptık. ABD, İsrail'in kendisini yakın tehditlere karşı koruma hakkını tam olarak destekliyor. ABD her daim İsrail'in yanında olacaktır" ifadelerini kullandı.