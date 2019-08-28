Avusturya, DEAŞ üyesinin çocuklarını kabul edecek

BUGÜN NELER OLDU

Avusturya, kendi vatandaşı olan Suriye'deki terör örgütü DEAŞ üyesinin çocuklarını ülkeye geri kabul etmeye hazırlanıyor. Avusturya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Peter Guschelbauer, yapılan DNA testlerinin ardından mahkemenin çocukların Viyana'daki anneannelerine verilmesine hükmettiğini belirtti. Bu, Avusturya'nın DEAŞ üyelerinin ailelerinin iadesi yönünde aldığı ilk karar. El Hol mülteci kampında bulunan bir ve üç yaşlarındaki erkek çocukların Avusturya vatandaşı annesinin 2014'te, 15 yaşındayken DEAŞ'a katıldığı belirtildi.