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Başkan Erdoğan, görünmez uçak 'yi yakından incelemişti! İşte SU-57'nin dikkat çeken özellikleri...

Başkan , dün 'da MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nı ziyaret etmşti. Başkan Erdoğan, fuarda Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı Sukhoi 'yi inceleyip bilgi aldı. İşte görünmez uçak Sukhoi SU-57'nin dikkat çeken özellikleri...

Giriş Tarihi: 28.8.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 09:53
Başkan Erdoğan, görünmez uçak SU-57'yi yakından incelemişti! İşte SU-57'nin dikkat çeken özellikleri...

Başkan , dün gerçekleştirdiği ziyaretinde MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda incelemelerde bulundu. İşte 'nin dikka tçeken özellikleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus savaş uçağı SU-57'yi inceledi

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Başkan Erdoğan, görünmez uçak SU-57'yi yakından incelemişti! İşte SU-57'nin dikkat çeken özellikleri...
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