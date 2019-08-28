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Başkan Erdoğan, görünmez uçak SU-57'yi yakından incelemişti! İşte SU-57'nin dikkat çeken özellikleri...
Başkan Erdoğan, görünmez uçak SU-57'yi yakından incelemişti! İşte SU-57'nin dikkat çeken özellikleri...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya'da MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nı ziyaret etmşti. Başkan Erdoğan, fuarda Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı Sukhoi SU-57'yi inceleyip bilgi aldı. İşte görünmez uçak Sukhoi SU-57'nin dikkat çeken özellikleri...
Giriş Tarihi: 28.8.2019 09:51Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 09:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirdiği Rusya ziyaretinde MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda incelemelerde bulundu. İşte SU-57'nin dikka tçeken özellikleri...