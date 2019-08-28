Erdoğan’a Keşmir teşekkürü

BUGÜN NELER OLDU

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının ardından yaşanan krizde Pakistan'a verdiği destek dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Kureyşi ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlalleri değerlendirildi. Kureyşi, Çavuşoğlu'na, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, işgal altındaki Keşmir'in silahsız Müslümanları için sesini yükseltmesine teşekkür ediyoruz. Türkiye ve Pakistan, birbirlerinin birçok uluslararası konudaki tutumunu her zaman desteklemektedir" dedi. Kureyşi, Türkiye'nin İslam ümmetini birleştirme çabalarını da övgüyle karşılarken, Çavuşoğlu da Ankara'nın Cammu Keşmir'deki durumu yakından izlediğini belirtti.