Johnson & Johnson’a rekor ağrı kesici cezası: 572 milyon dolar

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ABD'nin Oklahoma eyaletinde bir mahkeme, bağımlılık yapan ağrı kesicilerle kamu zararına yol açtığı için ilaç şirketi Johnson & Johnson'a 572 milyon dolar ceza verdi. Savcılar şirketin ağrı kesici ilaçların bağımlılık riskini anlatmadan pazarlayarak "opioid salgınına" yol açtığını savunuyor ve Johnson & Johnson için "opioid elebaşı" ifadesini kullanıyordu. Opioid, vücutta morfin benzeri etki gösteren kimyasal maddelere deniyor. Bu dosya, Johnson & Johnson ve diğer opioid bazlı ağrı kesici üreticileri ile dağıtıcılarına karşı açılan binlerce davanın ilkiydi. Oklahoma eyaleti bu yıl OxyContin adlı ilacın üreticisi Purdue Pharma ile 270 milyon, bir diğer ilaç üreticisi olan Teva Pharmaceutical ile de 85 milyon dolarlık anlaşmaya vardıktan sonra davaların sürdüğü tek şirket Johnson & Johnson kalmıştı.