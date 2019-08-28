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kıyılarında faciası: 40 ölü

Avrupa’ya gitmek üzere yola çıkan teknesinin açıklarında batması sonucu 40 göçmen Akdeniz’de hayatını kaybetti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 11:15
Libya kıyılarında göçmen faciası: 40 ölü

Libya'dan yaşadışı yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenleri taşıyan tekne Akdeniz'de battı. Kazada, 40 göçmen hayatını kaybederken 60 kişi de kurtarıldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Charlie Yaxley yaptığı açıklamada, dün yola çıkan teknenin battığını ifade edere çoğunluğu Sudanlı olan 40 göçmenin hayatını kaybettiğini ve 60 kişinin de kurtarıldığı. Yaxley açıklamasının devamında, kurtarma ekiplerinin aramalarını sürdürdüğünü belirterek, kurtarılanlar arasında Mısır, Fas ve Tunus vatandaşlarının da olduğunu ifade etti. Yaxley, Son yaşanan olaydaki can kayıplarıyla birlikte Akdeniz'de bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 900'e yükseldiğini ifade etti.

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Libya kıyılarında göçmen faciası: 40 ölü
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