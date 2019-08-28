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Polis, 10 yıldır ailesince evde hapis tutulan kızı kurtardı

İngiliz polisi, ihbar sonrası bir eve yaptığı operasyonda, 10 yıldır ailesi tarafından evde hapis tutulan 19 yaşındaki genç kızı kurtardı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2019 11:29

Polis yetkililerince yapılan açıklamada, gelen bir ihbar sonrası İngiltere'nin Kent şehrinin Tenterden kasabasında bir eve operasyon düzenlendiği; evde, anne ve babasınca 10 yıldır hapis tutulan bir genç kızın kurtarıldığı belirtildi. Açıklamada, 9 yaşından beri evde zorla tutulan genç kız ile ilgili olarak, nasıl olup da bu zamana kadar kimsenin 'resmi takipte' bunu fark edemediğinin de araştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, ihbarın komşuları tarafından geldiği; anne ve babanın gözaltına alındığı; kötü durumdaki genç kızın da tedavi altına alındığı belirtildi.

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Polis, 10 yıldır ailesince evde hapis tutulan kızı kurtardı
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