Polis, 10 yıldır ailesince evde hapis tutulan kızı kurtardı

Polis yetkililerince yapılan açıklamada, gelen bir ihbar sonrası İngiltere'nin Kent şehrinin Tenterden kasabasında bir eve operasyon düzenlendiği; evde, anne ve babasınca 10 yıldır hapis tutulan bir genç kızın kurtarıldığı belirtildi. Açıklamada, 9 yaşından beri evde zorla tutulan genç kız ile ilgili olarak, nasıl olup da bu zamana kadar kimsenin 'resmi takipte' bunu fark edemediğinin de araştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, ihbarın komşuları tarafından geldiği; anne ve babanın gözaltına alındığı; kötü durumdaki genç kızın da tedavi altına alındığı belirtildi.