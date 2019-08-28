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Son dakika haberi! Rus basınından flaş Su-35 ve Su-57 iddiası: 'ye teslimatı görüşülüyor

Son dakika:Rusya'da ziyareti gerçekleştiren Başkan Erdoğan, Putin'le birlikte fuar alanındaki sergilenen 5. nesil Rus savaş uçağı SU-57'yi incelemişti. RIA haber ajansı, Rus yetkililere dayandırdığı haberde, Su-35 ve Su-57 tipi savaş uçağı konusunda ve Rusya'nın görüşmeler yaptığını belirtti.

Giriş Tarihi: 28.8.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 11:36
Son dakika haberi! Rus basınından flaş Su-35 ve Su-57 iddiası: Türkiye'ye teslimatı görüşülüyor

Rus haber ajansı RIA'ya açıklamalarda bulunan Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Rusya ve Türkiye'nin Su-35 ve Su-57 uçaklarının Türkiye'ye teslimi için görüşmeler yaptıklarını, uçakların satışı için henüz resmi bir başvuru olmadığını fakat görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Hürriyet'in haberine göre; Rus devlet savunma sanayisi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi Çemezov, geçtiğimiz temmuz ayında "Eğer Türk meslektaşlarımız arzu ederse biz Su-35 savaş uçağı vermeye hazırız." ifadelerini kullanmıştı.

Rus Sukhoi firması tarafından tasarlanan tek koltuklu, çift motorlu Su-35, çok amaçlı avcı uçağı olarak kullanılıyor.

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Son dakika haberi! Rus basınından flaş Su-35 ve Su-57 iddiası: Türkiye'ye teslimatı görüşülüyor
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