Son dakika haberi! Rus basınından flaş Su-35 ve Su-57 iddiası: Türkiye'ye teslimatı görüşülüyor

Rus haber ajansı RIA'ya açıklamalarda bulunan Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Rusya ve Türkiye'nin Su-35 ve Su-57 uçaklarının Türkiye'ye teslimi için görüşmeler yaptıklarını, uçakların satışı için henüz resmi bir başvuru olmadığını fakat görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Hürriyet'in haberine göre; Rus devlet savunma sanayisi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi Çemezov, geçtiğimiz temmuz ayında "Eğer Türk meslektaşlarımız arzu ederse biz Su-35 savaş uçağı vermeye hazırız." ifadelerini kullanmıştı.

Rus Sukhoi firması tarafından tasarlanan tek koltuklu, çift motorlu Su-35, çok amaçlı avcı uçağı olarak kullanılıyor.