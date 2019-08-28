Tahran’da Trump isyanı

İran'da 83 milletvekili, ABD Başkanı Donald Trump ile müzakerelere hazır olduğunun işaretini veren Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in talimatlarına aykırı hareket etmekle suçladı. İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, meclisin sabahki oturumunda milletvekili Ahmed Emirabadi Ferahani tarafından okunan 83 imzalı bildiride, ABD Başkanı Donald Trump ile müzakerelere hazır olduğuna ilişkin sinyaller veren Cumhurbaşkanı Ruhani hedef alındı.



ZARİF: DÜŞÜNÜLEMEZ

Fransa'daki G7 zirvesine giderek Trump-Ruhani görüşmesi olasılığına neden olan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise, Trump ile Ruhani'nin görüşmelerinin "düşünülemez" olduğunu belirtti. Zarif, "Biarritz ziyaretimde söylemiştim, ABD, 5+1'e dönüp, nükleer anlaşmayı gerçekleştirene kadar İran Cumhurbaşkanı'yla (Ruhani) ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi tasavvur edilemez. Bu durumda bile ikili görüşme olmayacaktır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşme ihtimaline ilişkin "Koşullar doğru olursa tabii ki kabul ederim" demiş, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise buna karşılık olarak, "Bir kişiyle görüşmem halinde ülkenin sorunlarının çözüleceğini ve İran'ın kalkınacağını bilsem görüşmekte tereddüt etmem" ifadelerini kullanmıştı.

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