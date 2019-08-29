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3 polis memuru hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 29.8.2019
3 polis memuru hayatını kaybetti
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde önceki gece 3 polisin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı patlamanın ardından acil durum ilan edildi. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, patlamaların arkasında kimin olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, yerel basındaki iddialara göre patlamalarla bağlantısı olabileceği şüphesiyle çok sayıda kişi güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın patlamaların ardından yaptığı yazılı açıklamanın aksine İçişleri Bakanlığı'nın patlamaların arkasında İsrail'in olduğu yönündeki iddialara yer vermemesi dikkati çekti.
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3 polis memuru hayatını kaybetti
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