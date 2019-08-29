Britanya usulü darbe

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'de hükümet, Kraliçe 2. Elizabeth'ten, eylülde tatilden dönerek çalışmaya başlaması planlanan Parlamento'yu askıya almasını talep etti. Kraliçe talebi onayladı, Parlamento'nun 9 ile 12 Eylül arasında bir tarihte askıya alınmasına ve 14 Ekim'de tekrar çalışmaya başlamasına karar verdi.Böylece milletvekillerinin 31 Ekim'deki Brexit öncesinde İngiltere'nin AB'den bir anlaşma olmadan ayrılmasını engelleyecek adımlar atması için önlerinde çok az zaman olacak. Guardian gazetesi, partilerin 12 Eylül - 7 Ekim tarihleri arasında düzenledikleri yıllık konferanslar nedeniyle vekillerin Parlamento'da olmayacağını ve Parlamento'nun 14 Ekim'e kadar askıda kalması durumunda en fazla altı gün kaybedeceklerini bildirdi. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn Kraliçe Elizabeth'ten görüşme talep etti. İşçi Partisi milletvekili Clive Lewis ise "Boris AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılmak için Parlamento'yu kapatırsa vekiller olarak demokrasiyi savunacağız. Bizi Parlamento'dan çıkarmaları için polis çağırmaları gerekir" dedi.